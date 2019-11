15 Jahre Länderspiele im Borussia-Park : Mit diesen Gegnern vertröstet der DFB Mönchengladbach

Düsseldorf Fußballverliebte Gladbacher werden mit den Gegnern der Nationalmannschaft bei Länderspielern im Borussia-Park hadern und wehmütig in die Nachbarstädte Köln und Düsseldorf blicken.

Mit einem Sieg gegen Weißrussland würde die Nationalmannschaft die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr perfekt machen — und trotz der Bedeutung des Spiels werden am Samstag (20.45 Uhr/RTL) im Borussia-Park wieder einige Plätze leer bleiben. Von den über 44.000 erhältlichen Tickets sind bislang nur etwa 30.000 verkauft. An einem fußballmüden Publikum liegt das nicht: Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach lockte bei Heimspielen in der aktuellen Saison bislang durchschnittlich über 50.000 Zuschauer ins heimische Stadion.

Das sieht in den umliegenden Städten anders aus: In Köln empfing der DFB vor zwei Jahren Frankreich, in Düsseldorf war im vergangenen Jahr Spanien zu Gast. Argentinien, Vize-Weltmeister von 2014, reiste in den vergangenen 15 Jahren gar zweimal in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt. Das am schlechtesten gerankte Team, gegen das die DFB-Auwahl in Düsseldorf spielte, war 2009 Norwegen, das beim Debüt von Mesut Özil auf Platz 56 der Weltrangliste rangierte. Gemessen an der Weltranglistenplatzierung hatte der Standort Düsseldorf im Durchschnitt die besten Gegner.