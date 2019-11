100. Geburtstag : Zufriedenheit und Cognac: Wie man 100 Jahre alt wird

Ilse Kurek ist auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Jetzt lebt sie in Pongs und feiert heute ihren 100. Geburtstag. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Am heutigen Donnerstag feiert Ilse Kurek ihren runden Geburtstag im Haus am Buchenhain.

Ilse Kurek ist angekommen. Seit Juli dieses Jahres wohnt sie im Haus am Buchenhain in Pongs, fühlt sich wohl und kann dort ihren Lebensabend genießen. „100 ist schon ein ordentliches Alter“, sagt sie schmunzelnd. „Mir geht es gut. Ich bin immer gesund gewesen. Sie kümmern sich gut um mich. Mein Sohn Holger kommt jeden Tag“, ergänzt sie und schaut ihren Sohn an. „Wir gehen schon mal spazieren, reden oder spielen etwas“, erzählt Holger Kurek.

Ihre Kindheit und Jugend verbrachte Ilse Kurek auf einem großen Bauernhof in Stellen in Schleswig-Holstein. Es war der größte Hof in der Umgebung. Mit ihren drei Geschwistern musste sie ordentlich mit anpacken. „Um 4 Uhr mussten wir aufstehen und die Kühe melken, danach gab es Frühstück. Wir hatten zehn Pferde, Kühe, Gänse, Schweine, Hühner und sogar einen Bullen“, zählt sie auf. Am Mittag kamen dann alle zum Mittagessen zusammen.