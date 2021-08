Unfall an der Hardt : Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Unfall an der Hardt

Langenfeld Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall an der Hardt/Höhe Kappeler Weg in Langenfeld verletzt worden.

(og) Wie die Polizei mitteilt, ist eine 27-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr mit ihrem Auto gegen das Heck eines an einer Ampel stehenden Wagens geprallt. Die Fahrerin wird bei dem Aufprall schwer verletzt. Der 30 Jahre alte Fahrer des vorderen Autos kommt mit leichten Verletzungen davon. Beide werden in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist nicht bekannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme ist die Hardt voll gesperrt.