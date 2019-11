Borussias Martinszug : Mit Jünter und Laternen ums Stadion

„Ich geh mit meiner Borussia...“ – Lothar Erbers als Sankt Martin führte den Zug im Borussia-Park an. Foto: Andreas Baum

Mönchengladbach Tausende Eltern und Kindern zogen am Dienstagabend bei Borussias Martinszug rund um das Stadion mit.

Der Borussia-Park ist am frühen Dienstagabend hell erleuchtet. Diesmal aber nicht nur durch die bekannte grüne Stadionbeleuchtung, auch die tausenden Kinder, die mit ihren Laternen im Unterrang stehen, sorgen dafür. Es riecht nach Glühwein und Kinderpunsch, während Groß und Klein, eingepackt in dicke Jacken oder Borussia-Schals, herumirren und sich aufstellen. Sie alle sind gekommen, um an dem Martinszug im Borussia-Park teilzunehmen.