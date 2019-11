Lieferwagen missachtet Vorfahrt : Unfall in Mönchengladbacher Innenstadt sorgt für Rückstau

Unfall in Mönchengladbach an Hohenzollernstraße und Bismarckstraße am 14. November. Foto: Christian Albustin

Mönchengladbach Morgendliche Pendler auf dem Weg in die Mönchengladbacher Innenstadt müssen sich gedulden. Der Zusammenstoß eines Lieferwagens mit einem Pkw sorgt für Verzögerungen.

Am Donnerstagmorgen sind in Mönchengladbach ein Lieferwagen und ein Pkw zusammengestoßen. Beide Fahrer erlitten der Polizei zufolge einen Schock und leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung Hohenzollernstraße und Bismarckstraße. Die Polizei musste für die Aufräumarbeiten die Kreuzung teilweise sperren, was angesichts des morgendlichen Berufsverkehrs für einen langen Rückstau in Richtung der Kaldenkirchener Straße sorgte.