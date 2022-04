Mönchengladbacherin bei Sat.1-Show : So lief Michelles Battle bei „The Voice Kids“

Michelle Brehm (14) aus Mönchengladbach singt Feeling Good von Nina Simone in den Battles von „The Voice Kids“. Foto: SAT.1/André Kowalski.

Mönchengladbach In den Blind Auditions drehten sich die Stühle der Jury allesamt um. Michelle (14) kam in die Battles und traf dort auf die neunjährige Gloria. So ging das Ganze aus.

Die Aufmachung ist ja durchaus kampfbetont. Ringpfosten auf der Bühne, Lichtspiel kurz vor dem Auftritt und erst der Name der zweiten Runde der Sat.1-Show „The Voice Kids“: Battles. Was dann in der Sendung passiert, hat mit Kampf aber wenig zu tun. Die Mönchengladbacherin Michelle (14) steht ihrer Konkurrentin Gloria (9) gegenüber.

„Wobei Konkurrentin eigentlich nicht stimmt. Ich suche noch nach dem richtigen Wort. Vielleicht Kollegin“, sagt Michelle im Gespräch mit unserer Redaktion. Die beiden schauen sich in die Augen, lächeln sich an, nicken sich zu. Michelle glaubt, dass beide Kandidatinnen besser werden, wenn sie zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Beide haben die Jury in den Blind Auditions überzeugt und sich für das Team Michi und Smudo entschieden. Die Sänger der Fantastischen Vier haben Michelle dann gecoacht. Smudo selbst fehlt beim Battle aber wegen Quarantäneregelungen, heißt es bei Sat.1. Er ist über einen Monitor zugeschaltet.

Wenn sie nicht auf der Bühne steht, ist Kostenpflichtiger Inhalt Michelle gerne zu Hause. Dort kümmert sie sich um ihre Katze Marta und verbringt Zeit mit ihren Eltern und ihrem Bruder Viktor. Bald will sie ihren Motorrollerführerschein machen. Die Maschine dafür hat ihr Vater Igor Brehm bereits gekauft, ein wenig muss sich die 14-Jährige noch gedulden, aber lange dauert es bis zu ihrem Geburtstag nicht mehr.

Bei dem Battle, das am Freitagabend, 22. April, ausgestrahlt wurde, stand Michelles Vater neben der Bühne. Feeling Good von Nina Simone sangen die beiden jungen Talente, Vater Brehm konnte der einen oder anderen Hüftrochade nicht widerstehen. Und auch die Juroren schienen glücklich. Smudo bekam das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht und sein Team-Partner Michi stand am Ende des Songs gar auf seinem Stuhl. Das Training von Gloria und Michelle hat sich scheinbar ausgezahlt.

Bis zu acht Stunden haben die beiden mit Gesangslehrern zusammengearbeitet. „Beim Üben war ich eigentlich ganz locker. Aber auf der Bühne ist man dann doch ziemlich aufgeregt“, sagt Michelle. Der Auftritt im Battle hat ihr sogar besser gefallen als der Solopart in den Blind Auditions. „Das war geil!“, sagt sie danach. Gemeinsam auf der Bühne zu stehen habe sie beruhigt. Jetzt ist sie aber aufgeregt, wie ihre Mitschüler im Humanistischen Gymnasium reagieren. „Mir ist nicht wichtig, was die ganze Welt zu den Auftritten sagt, sondern wie die Klassenkameraden reagieren“, sagt Michelle.