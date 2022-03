Fünfzehnjährige aus Wermelskirchen bei TV-Castingshow dabei : Jemima tritt bei „The Voice Kids“ auf

Info

TV-Auftritt Im Jahr 2019 nahm schon einmal eine Sängerin aus Wermelskirchen an den „Blind Auditions“ teil. Jenny Rizzo schafft es damals in der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ bis in die „Battles“ und suchte sich das Team von Sänger Mark Forster aus. Das Finale verpasste die Wermelskirchenerin damals nur knapp. In ihrer Heimstadt trat sie seitdem unter anderem öfters im Haus Eifgen auf.