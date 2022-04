Pascal Wolters aus Hückelhoven : „Mad Dog“ will seine makellose Bilanz und den WM-Gürtel behalten

Boxen Pascal Wolters aus Hückelhoven trifft am Samstag um WM-Kampf auf den Ungar Istvan Zeller. Das Team um Wolters ist zuversichtlich, dass der Boxen in heimischer Halle seinen WM-Titel verteidigen kann.

Wolters zweiter WM-Kampf findet wieder in Ratheim statt – ein Heimspiel also. Bereits die WBU-Europameisterschaft im Kampf gegen Jakob Jakobi im Oktober 2020 und die Titelverteidigung gegen Onur Selim im Juli vergangenen Jahres durfte Wolters vor heimischer Kulisse feiern. „Eine freiwillige Titelverteidigung – wie sie es in diesem Fall ist – wollten wir natürlich unbedingt zu Hause austragen, das ist ganz klar“, erklärt Veranstalter Frank Wolters, der Vater von Pascal. Dass sein Sohn allerdings auch „auswärts“ seine Kämpfe gewinnen kann, hat er im August vergangenen Jahres gezeigt: In Albanien besiegte Wolters den Nordmazedonier Ice Trajkoski. Bei all den Siegen kommt man schnell zu Wolters eindrucksvoller Bilanz: In acht Profikämpfen gewann er acht Mal per K.o. – an Selbstvertrauen dürfte es dem 32-Jährigen für seinen Kampf am Samstag also keineswegs mangeln.