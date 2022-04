Europatag der Schützen in Mönchengladbach : Friedensmesse mit Ritterschlag

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 14 Bilder Europatag der Schützen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mit einer internationalen Messe im Münster begann die Frühjahrstagung der Europa-Schützen in Mönchengladbach. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung der Menschen in der Ukraine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Michelis

Wenn eine auf den Deckel einer Munitionskiste gemalte Christus-Ikone als Dankgeschenk überreicht wird, dann ist das Außergewöhnliche einer Veranstaltung sofort deutlich geworden – so geschehen am Freitag in der Citykirche am Alten Markt in Mönchengladbach. Überreicht wurden die insgesamt drei Heiligenbilder vom Oberhaupt der Kosaken in der Ukraine, Viktor Fedosiuk. Anlass war die Frühjahrstagung der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen (EGS). Das als fröhliches Wiedersehen von 200 Delegierten aus neun Ländern geplante Treffen wurde vom Krieg in der Ukraine überschattet, plötzlich stand die Hilfe für die überfallenen europäischen Nachbarn in Not im Mittelpunkt. „Bleibt weiter hilfsbereit!“ lautete die zentrale Botschaft eines Interviews von RP-Redakteurin Dorothee Krings mit den Generalkonsuln der Ukraine, Iryna Shun, und Polens, Jakub Wawrzyniak.

Schlagartig war es ruhig in der Kirche geworden, die allgemeine Betroffenheit spürbar. „Lasst nicht den Alltag zurückkehren. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie, die Menschen dürfen nicht vergessen werden“, sagte Iryna Shun bei der Auftaktveranstaltung und berichtete unter anderem, dass täglich rund 30 Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge in ihrer Heimat zerstört würden. Jede Art von Unterstützung sei wichtig, auch Medikamente und Lebensmittel würden inzwischen knapp. Unter Beifall nahm die Diplomatin von EGS-Generalsekretär Peter-Olaf Hoffmann einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro für Soforthilfe entgegen; draußen wartete bereits ein gespendeter Transporter für eine Klinik in Lemberg. Das Auto fuhr der mit dem silbernen Verdienstkreuz der Europa-Schützen geehrte Dormagener Bürgermeister Erik Lierenfeld anschließend in Richtung Krakau. Begleitet wurde er von einem Bus mit Hilfsgütern, der auf der Rückfahrt Kriegsflüchtlinge mit nach Deutschland nehmen wird.

Mönchengladbach hat seit gestern zwei neue stolze Ritter: Oberbürgermeister Felix Heinrichs und der Landtagsabgeordnete Jochen Klenner wurden anlässlich der Tagung feierlich in die Ritterschaft vom Heiligen Sebastianus in Europa aufgenommen. Diese Vereinigung hat es sich zum Ziel gesetzt, aktiv für die friedliche Entwicklung eines vereinten, christlichen Kontinents einzutreten. Bei dieser anschließenden Friedensmesse im Münster, in deren Rahmen Heinrichs und Klenner vom EGS-Präsidenten Charles-Louis de Merode den Ritterschlag erhielten, wurde es besonders festlich; die internationalen Schützen in ihren prächtigen Uniformen boten dazu den würdigen Rahmen. Die Fürbitten wurden auch in französischer, niederländischer und polnischer Sprache gehalten.

Im Namen der 38 Bruderschaften und Vereine im Bezirksverband Mönchengladbach, Rheydt, Korschenbroich erinnerten Pfarrer Johannes van der Vorst und Gladbachs Schützenchef Horst Thoren, der dem EGS-Präsidium als Vizepräsident angehört, an eine historische Parallele zum Krieg in der Ukraine: „Auch dieses Gotteshaus, vor mehr als 1000 Jahren errichtet, war am Ende des Zweiten Weltkriegs eine Ruine. Es wurde – wie die fast vollständig zerstörte Stadt Mönchengladbach – wieder aufgebaut. Das Gladbacher Münster ist schon deshalb der geeignete Ort, Gott um Frieden zu bitten und brüderliche Hilfe zu versprechen.“

Wer beim anschließenden „Großen Zapfenstreich“ auf dem Vorplatz der Münsterbasilika genau hinschaute, konnte einen weiteren geschichtlichen Zusammenhang erkennen: Auf der Kirchentür ist das Wort „Exit“ (Ausgang) eingeritzt. Vor 50 Jahren hatte der Aktionskünstler Joseph Beuys dort vor dem Hintergrund des damals tobenden Vietnamkrieges eine „Friedensfeier“ veranstaltet und dieses Wort zunächst mit einem in Essig getränkten Schwamm auf das Westportal geschrieben.

Die EGS vertritt eine Million Mitglieder in zehn Ländern, nur die Schweden fehlten in Mönchengladbach. Neben dem offiziellen Programm dient die Tagung dem internationalen Austausch der Schützen, was, so unterstrich Viktor Fedosiuk, „durch die persönlichen Kontakte in diesen schweren Tagen seit dem 24. Februar für uns besonders wichtig ist. Diese gelebte Solidarität gibt uns Kraft.“ Am Rande besprochen wurden weitere konkrete Hilfsmaßnahmen für die Ukraine, die von Generalsekretär Hoffmann koordiniert und von den Schützen in Mönchengladbach unterstützt werden. Besonderes Lob gab es für die polnischen Schützen um Andrzej Wegner und Pawel Przychodniak: Sie schultern die Hauptlast bei den vielfältigen Hilfsaktionen der EGS für die Ukraine.