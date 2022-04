Vor dem Duell gegen Teutonia St. Tönis : So hat sich Union Nettetal von der Corona-Pause erholt

Fussball-Oberliga Nach den überstandenen Corona-Infektionen im Team ist Union Nettetal seit Dienstag wieder im Training und trifft nun am Sonntag auf Teutonia St. Tönis. Mit den Teutonen hat die Schwan-Elf aus der Einfachrunde noch eine offene Rechnung. Derweil steht der nächste Neuzugang für die kommende Saison fest.

Nach einwöchiger Corona-Zwangspause steigt der SC Union Nettetal am Sonntag wieder in den Spielbetrieb der Oberliga Niederrhein ein. Am Dienstag konnte die Mannschaft wieder das Training aufnehmen. Glücklicherweise hatten alle infizierten Spieler nur milde Symptome, sodass diese im Training auch wieder belastbar waren. Zu Gast ist die Elf von Trainer Andreas Schwan am Wochenende bei Teutonia St. Tönis, das ebenfalls 29 Punkte auf dem Konto hat. Aufgrund des direkten Vergleiches belegen die Teutonen allerdings Platz drei in der Abstiegsrunde und die Nettetaler, bei einem Spiel weniger auf dem Konto, Platz vier. Das Hinspiel endete 0:1 aus Sicht der SCU.