Giesenkirchen in der Landesliga : Zurück im tristen Liga-Alltag

Rückblick: 2017 traf DJK/VfL Giesenkirchen im Niederrheinpokal auf den Regionalligisten KFC Uerdingen – hier mit Charles Takyi (l.). Foto: samla.de

Fussball-Landesliga Nach dem Erfolg über Viersen hat sich Giesenkirchen für den Niederrheinpokal qualifiziert. Daran hat der Verein noch gute Erinnerungen – anders als an den aktuellen Ligabetrieb.

Es war eine der Überraschungen am Finaltag des Kreispokals am Ostermontag: Mit 2:1 besiegte DJK/VfL Giesenkirchen im Spiel um Platz drei den Landesliga-Konkurrenten 1. FC Viersen, der zuvor als haushoher Favorit gehandelt wurde, und zog damit in den Niederrheinpokal der Saison 2022/23 ein.

„Die Mannschaft hat mit dem Sieg etwas für den Verein getan. Es ist uns etwas gelungen, was wir die vergangenen Jahre nicht geschafft haben und damit haben wir ein Teilziel erreicht. Am Ende hat der größere Wille das Spiel entschieden. Die Jungs sind für ihren Aufwand belohnt worden“, sagte Trainer Volker Hansen über den Sieg und den damit verbundenen Einzug in den Niederrheinpokal. Er erinnert sich gerne an das letzte Niederrheinpokalspiel der Giesenkirchener zurück: Am 8. August 2017 unterlag man dem Regionalligisten KFC Uerdingen vor 765 Zuschauern in der Krefelder Grotenburg mit 0:5. „Es war damals ein tolles Los und sensationell für den Verein“, so Hansen. Für ihn selbst war es das erste Pflichtspiel mit der Mannschaft. Ob die Giesenkirchener in der ersten Runde des Niederrheinpokals erneut so einen attraktiven Gegner zugelost bekommen, wird sich erst in ein paar Monaten entscheiden.

Hansen hofft, dass der erneute Einzug in den Pokal der Mannschaft noch einmal Schwung für die kommenden Spiele in der Landesliga gibt – dort liegt man abgeschlagen am Ende der Tabelle. Nur drei Siege holte man bislang im Saisonverlauf, alle sechs Spiele der Rückrunde gingen zudem verloren. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind bei 16 Punkten Rückstand nur noch theoretisch vorhanden.

Da tat der erfolgreiche Ausflug im Kreispokal umso mehr gut. Es passte einfach alles an diesem Tag: Die Mannschaft vermied individuelle Fehler und Unsicherheiten im Aufbauspiel, die in der Meisterschaft oft das Problem sind. Wie bei der 2:4-Niederlage gegen SW 06 Düsseldorf, als die Giesenkirchener drei Foulelfmeter verschuldeten. „Wir waren gegen Viersen konzentriert und griffig und haben den Gegner vom Tor weggehalten“, so Hansen.

In der Meisterschaft fehlte ihm zuletzt diese nötige Konsequenz, um beispielsweise verlorenen Bällen nachzugehen. Hansen gibt allerdings zu, dass auch der Kopf eine Rolle spiele, da seine Mannschaft zuletzt häufig früh in Rückstand geriet. „Ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, wie sich die Spieler auf dem Platz fühlen, wenn bereits früh ein Gegentor fällt“, erklärt Hansen.