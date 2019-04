Workshop beim Volksverein: Ein Sarg der Marke Eigenbau

Ungewöhnlicher Workshop: In der Schreinerei des Volksvereins stellten die Teilnehmer zwei Särge her. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Geistenbeck Die Trauerseelsorge der Grabeskirche St. Elisabeth lud am Samstag zu einem ungewöhnlichen Workshop ein. Die Teilnehmer schreinerten zwei Särge – und befassten sich dabei ungezwungen mit dem Thema Tod.

Ulrike Gresse ist Seelsorgerin an der Grabeskirche St. Elisabeth in Mönchengladbach. Sie ist außerdem diejenige, die den ungewöhnlichen Workshop initiierte und zum Volksverein Mönchengladbach brachte. „Ich habe gelesen, dass es Ähnliches bereits in anderen Bistümern gibt und fand die Vorstellung sehr schön“, erklärte Gresse. Insgesamt zwölf Personen kamen in der Betriebsstätte an der Geistenbecker Straße zusammen, um gemeinschaftlich zwei Särge zu bauen. „Geplant war eigentlich nur einer, da ich nicht mit einer so hohen Teilnehmerzahl gerechnet habe“, sagte die Seelsorgerin. „Wichtig ist mir, dass die beiden Särge auch tatsächlich für ein Ordnungsamtsbegräbnis verwendet werden.“