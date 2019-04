Messe im Krankenhaus Neuwerk: Aussteller präsentieren Angebote rund ums Baby

Neuwerk Im Krankenhaus Neuwerk fand am Samstag zum sechsten Mal die Babymesse Mönchengladbach statt. Stände und Vorträge waren sehr gut besucht.

Auch der Vortrag zum Hypno-Birthing, welcher für großes Interesse sorgte, wurde von Kuttner gehalten. „Das Hypno-Birthing ist eine andere Art der Geburtsvorbereitung, die bereits in der 20. Schwangerschaftswoche beginnt. In kleinen Gruppen finden einige Treffen statt, in denen es erlernt wird“, erklärte die Hebamme. „Bei der Geburt wird man dann nicht von einer außenstehenden Person in Hypnose versetzt, sondern man soll es durch Tiefenentspannung, Visualisierung und Aufklärung selbst erreichen. Wichtig ist, dass der Partner bei der Geburt dabei ist, um die Frau, falls sie aus der Hypnose fällt, wieder dahin zurückbringen zu können. Das Ziel des Hypno-Birthings ist es, den Angst-Spannungs-Kreislauf zu durchbrechen und dadurch, dass sich auf etwas anderes konzentriert wird, weniger Schmerzen zu haben.“