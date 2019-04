Fußball: Neuwerk gewinnt Spitzenspiel gegen Hardt

Mönchengladbach Verfolger SC Hardt geht in der Kreisliga A leer aus. Korschenbroich wird geschockt: Torwart Tim Noever bricht sich das Sprunggelenk, doch mit einem Feldspieler im Tor gewinnt der VfB noch. Wickrathhahn siegt im Derby gegen Hockstein.

So langsam aber sicher sollte sich Neuwerk mit dem Thema Bezirksliga auseinandersetzen, denn wer so souverän das Topspiel gegen den Zweiten und damit direkten Verfolger Hardt in überzeugender Weise gewinnt, der dürfte sich auf der Zielgeraden nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Dagegen wird es im Tabellenkeller richtig eng für Hockstein. Sieben Punkte fehlen zur Zeit auf das rettende Ufer.