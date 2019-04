Konzert im Seidenweberhaus: Friedemann Layer erstmals bei Sinfonikern zu Gast

Die Niederrheinischen Sinfoniker spielen am Dienstag und am Freitag in Krefeld (Archivfoto). Foto: Stutte/Stutte, Matthias (stut)

Mönchengladbach/Krefeld Der gebürtige Wiener dirigiert das fünfte Sinfoniekonzert mit Werken von Sibelius, Tubin und Bruckner.

„Wo ich auch war während der 55 Jahre in der Mühle, immer war ich Spezialist für irgendwas.“ Das sagt so amüsiert wie ernüchtert von den Eigenheiten des Musikbetriebs Friedemann Layer, 77, einer der Dirigenten, die so ziemlich überall in der westlichen Welt schon mal vor einem Konzert- oder Opernorchester gestanden haben. Nach Ulm, Salzburg und zehn Jahren in Düsseldorf war er Chef in Mannheim und in Montpellier, gastiert seitdem regelmäßig in Paris, Toulouse, Genf, Den Haag, Basel, San Francisco, Frankfurt, Dresden. Gast der Niederrheinischen Sinfoniker ist der gebürtige Wiener das erste Mal. Wegen Bruckners Erster. Und sagt – und das ausdrücklich nicht, weil er‘s sagen muss: „Eine richtige Freude ist die Arbeit.“