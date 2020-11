Umgestaltung am Gladbacher Münster : Volksbank unterstützt den Umbau des historischen Brunnenhofes

Umgestaltung am Gladbacher Münster

Mönchengladbach Der Münsterbauverein ist mit der Umgestaltung des Geländes beauftragt. Die Anlage soll voraussichtlich bis 2022 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Der Münsterbauverein will den historischen Brunnenhof zwischen Münster, Rathaus und dem Gebäude an der Abteistraße umgestalten und für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Für das Projekt hat der Verein nun von der Volksbank Mönchengladbach einen finanziellen Zuschuss erhalten. In der Vergangenheit hatte die Bank zusammen mit dem Radsportbezirk Mönchengladbach jährlich die Aktion „Radeln fürs Münster“ ausgerichtet und damit die Kirchenanlage unterstützt. Dabei kamen zumeist um die 2000 Euro zusammen.