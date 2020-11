Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Freitag, 13. November) : 110 neue Corona-Nachweise

Mönchengladbach In der Stadt hat es am Freitag, 13. November, wieder einen deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen gegeben. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag wieder angestiegen.

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Mönchengladbach wieder deutlich gestiegen. Das Gesundheitsamt meldet am Freitag (Stand 9: Uhr) 575 (Vortag: 539) Personen in der Stadt, die positiv auf das Virus getestet wurden. Seit dem Vortag sind 110 neue Nachweise hinzugekommen. Am Donnerstag waren es nur 30 Neu-Infektionen gewesen.