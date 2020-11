Erkelenzer Land : Corona-Inzidenz im Kreis Heinsberg steigt auf 160,8

Erkelenzer Land Die Zahl der Neuinfektionen steigt zwar langsamer, aber sie steigt immer noch: Erneut hat sich die Corona-Lage im Kreis Heinsberg verschärft. Das zeigen Zahlen, die das Gesundheitsamt veröffentlicht.

In den vier Städten des Erkelenzer Landes gab es am Freitag insgesamt aktuell 358 bestätigte Corona-Fälle – 153 in Hückelhoven, 93 in Erkelenz, 71 in Wegberg und 41 in Wassenberg. Das waren 22 Fälle mehr als am Donnerstag. Im Vergleich zum Vortag kamen 52 neue Corona-Nachweise hinzu, die meisten davon (23) erneut aus Hückelhoven. 29 Menschen gelten nun als genesen.