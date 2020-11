Städtischen Kliniken Mönchengladbach : Briefe statt Gedenkfeier für verstorbene Kinder

Mönchengladbach Die Gedenkfeier für verstorbene Kinder in den Städtischen Kliniken fällt coronabedingt dieses Jahr aus. Das Team der Gedenkfeier möchte Eltern trotzdem unterstützen.

Seit vielen Jahren findet in der Krankenhauskapelle der Städtischen Kliniken Mönchengladbach am Totensonntag im November eine Gedenkfeier für verstorbene Kinder statt. In diesem Jahr muss die Gedenkveranstaltung coronabedingt jedoch ausfallen. „Noch sind Besucherregelungen in Krankenhäusern eingeschränkt, Infektionszahlen steigen. Auf engem Raum eine Feier mit vielen Personen abzuhalten, kann nicht verantwortet werden. Eine virtuelle Gedenkfeier im Internet als Ersatz anzubieten, hat sich als nicht gangbar erwiesen“, heißt es in einer Pressemitteilung.