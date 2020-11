Kolumne Denkanstoß : Kleine Lichter

Das Friedenslicht aus Betlehem. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Der Welttag der Armen am 15. November zielt auf eine solidarische Weltgesellschaft, in der nicht nur der ersehnte Impfstoff geteilt wird.

Von Peter Blättler

Stockdunkel war es in früheren Jahrhunderten in einem Kerker oder Verlies. Dort saß man angebunden an einem Holzklotz beziehungsweise Stock. Mit der Bewegungsfreiheit war es am Ende. So jedenfalls erklärt „die Sendung mit der Maus“, was es bedeutet, wenn jemand sagt: Hier ist es ja stockdunkel.

Diese Form der Dunkelheit schränkt nicht nur die Bewegungs- und Handlungsfreiheit gänzlich ein, sondern löst auch Ängste aus. Finsternis dieser Art ist für nichts gut und hilft auch niemandem. Darum sollte es sie auch nicht geben. Das Gute an solch einer absolut gedachten Finsternis ist nur der Gedanke, dass sie sofort verloren hat und verschwindet, wenn irgendwo ein kleines Licht auftaucht. Ein kleines Licht reicht, damit es nicht mehr stockdunkel ist. Dies kann übrigens jede und jeder ausprobieren. Und wenn das kleine Licht andere Lichter entzündet und es heller und heller wird, dann wächst auch wieder die Bewegungs- und Handlungsfreiheit. Meine Freiheit mit ihren großartigen Möglichkeiten der Selbstentfaltung braucht eben doch das Licht, das mir ein anderer bringt und mir ins Leben stellt.

Kleine Lichter, die unser Leben und Zusammenleben heller werden lassen, gibt es viele. Gerade in diesem dunklen November und in der Zeit des Corona-Lockdowns sind sie wichtiger denn je. Rund um den Martinstag haben beispielsweise viele Kinder an der Aktion Lichtertüten teilgenommen. Auch wenn die großen Martinszüge ausfallen mussten, konnte die Botschaft der Martinslegende ankommen. Das miteinander geteilte Licht machte den geteilten Mantel des hl. Martin nicht vergessen.

Nach dem Martinfest gibt es jedes Jahr den „Welttag der Armen“, den Papst Franziskus 2016 eingeführt hat. Er richtet den Blick auf alle, die ehrenamtlich wie beruflich gerade jetzt wie kleine Lichter sind. „Streck dem Armen deine Hand entgegen“ (vgl. Sir 7,32) – so das Motto in diesem Jahr 2020. Papst Franziskus beschreibt diese entgegengestreckte Hand so: „Wie viele entgegengestreckte Hände haben wir in diesen Monaten erblicken können, in denen die ganze Welt von einem Virus gleichsam übermannt wurde, das Schmerz und Tod, Verzagtheit und Verwirrung gebracht hat.“ Das wäre doch eine verheißungsvolle gesellschaftspolitische Entwicklung, wenn jeder Mensch eine seiner Hände zu einer entgegengestreckten Hand entwickeln könnte. Dann gäbe es nicht mehr oben und unten, die einen und die anderen, die, die Hilfe brauchen und die, die Hilfe sind. Sondern alle hätten Teilhabe an der wunderbaren Erfahrung, eine entgegengestreckte Hand haben zu können.

Teilen macht uns reicher, wenn alle sowohl geben wie auch empfangen können. Der Welttag der Armen am 15. November zielt auf eine solidarische Weltgesellschaft, in der nicht nur der ersehnte Impfstoff geteilt wird.

Übrigens ist auch in diesem Jahr wieder das kleine Licht aus Bethlehem angekündigt. Die Pfadfinder scheuen keine Mühe, es trotz oder gerade wegen Corona weltweit zu verbreiten. Es wird auch wieder bei uns in Mönchengladbach ankommen. Das Friedenslicht aus Bethlehem erinnert an den Gott, der sich schon ganz am Anfang der Schöpfung nicht mit der großen Finsternis abfinden wollte. Er hat unsere Welt erschaffen und kleine Lichter ins Firmament gesetzt, damit niemand im Finstern sitzen muss. Weihnachten kann und wird auch in diesem Jahr stattfinden. Alle, die im Dunkeln sind, werden ein Licht sehen! (vgl. Jes 9,1). Diese Verheißung ist uns Christen Ermutigung und Aufgabe zugleich.