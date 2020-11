Tennis in Mönchengladbach und im Kreis Viersen : Tennisspieler nutzen ihre Lockdown-Freiheit

Tennis Da Einzelspiele und Einzeltraining im Freien auch im November erlaubt sind, haben manche Vereine ihre Anlagen noch geöffnet. Sorge bereitet allerdings das Verbot für Tennis in der Halle.

Anfang November, in einer Zeit, in der Tennisspieler eigentlich von draußen in die Halle wechseln, kam plötzlich wieder Leben auf die Anlage des TC Rheindahlen. „Als klar war, dass Tennis als Individualsportart auch in der Lockdown-Phase im Freien gespielt werden kann, hat der Verein vier seiner zehn Plätze provisorisch wieder hergerichtet. Und dieses Angebot ist bislang auch sehr rege angenommen worden“, sagt Bettina Schlange-Röhrhoff. Und da sie nicht nur in Rheindahlen selbst aktiv, sondern auch Vorsitzende des Tenniskreises Mönchengladbach ist, kann sie von weiteren Vereinen berichten, die ihre Freiluftsaison nun verlängern. Denn Tennis in der Halle ist derzeit verboten.