Nach dem Großbrand : Vorsicht vor abstürzenden Trümmerteilen

Mönchengladbach Nach dem Brand an der Kaiserstraße könnten sich wegen der angekündigten Sturmböen Gebäudeteile lösen. Es gibt deshalb Absperrungen. Zwei Häuser sind weiterhin unbewohnbar.

Nach dem Brand an der Kaiser- und der Sittardstraße sind zwei Häuser immer noch unbewohnbar. Das teilten Polizei und Feuerwehr am Dienstag mit. Sie warnen: Wegen der angekündigten Sturmböen könnten sich Teile von den Dächern lösen und auf die Straße fallen. „Man sollte die Absperrungen also dringend beachten“, sagte ein Polizeisprecher.

Am vergangenen Freitag war das Feuer in einem Eckhaus in der Nähe des Sittardplatzes im Dachstuhl ausgebrochen. In dem Altbau mit Holzkonstruktion verbreiteten sich die Flammen rasend schnell. Das Feuer griff auf weitere Dachstühle über. Gleich mehrere Häuser mussten evakuiert, Menschen über Drehleitern gerettet werden.