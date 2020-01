Kolumne : Klingt komisch, ist aber so

Mönchengladbach Der Held unser aller Jugend feierte letzte Woche sein 80. Geburtstag: Armin Maiwald. Wem der Name auf Anhieb nix sagt, dieser Mann hat vor 50 Jahre „Die Sendung mit der Maus“ erfunden und seitdem mit seine heiteren Lach- und Sachgeschichten der Horizont von mehrere Generationen massiv verbreitert.

Die beste Nachricht an diesem runden Geburtstag aber ist, dass Armin Maiwald weitermacht, denn seine Welterklärungen sind wichtiger denn je. Ging es früher vorrangig um praktische Fragestellungen wie etwa „Wie kommen die Löcher in der Käse“ oder "Woher weiß die Kopfschmerztablette, dass sie in der Kopf soll, wenn ich sie doch in der Magen schlucke?", sind heutzutage komplexere Dinge gefragt, wie zum Beispiel: Wie kann es sein, dass ein Präsident Straftaten begehen kann, dafür mit handfeste Beweise angeklagt und anschließend unter hämisches Gelächter von seine Freunde, die von ihm abhängig sind, von jede Schuld freigesprochen wird – und dann auch noch beste Aussichten hat, wiedergewählt zu werden? Oder kürzer formuliert: Was ist ein Impeachment? Oder auch: Wie kann ein aufrechter Verfechter der Sozialdemokratie, der Kreditinstitute früher für ihre unanständigen Gehälter, Zinsmanipulationen und Erpressungen aufs Schärfste kritisiert hat, plötzlich ein hoch dotierter Aufsichtsratsposten bei die Deutsche Bank annehmen, ohne sich dafür zu schämen? Oder kürzer formuliert: Wer oder was ist Sigmar Gabriel? Die einzige Frage, die ich mir selbst beantworten kann, lautet: Wie kann sich ein unbedarfter junger Mann mit reinem Herzen gegen eine missgünstige Berufswitwe, ein mit caritative Projekte um die Rückkehr ins Rampenlicht buhlender Ex-Boxer und neun weitere hochverschuldete Charakterwracks durchsetzen und Dschungelkönig werden? Die Antwort lautet: Weil man sich bei diese Wahl von gesunder Menschenverstand hat leiten lassen. Aber sowas gibt’s nur im Fernsehen und nicht im richtigen Leben. Klingt komisch, ist aber so.