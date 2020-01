Gefertigt in Bonn : Der Orden der Prinzen

Gefertigt in Bonn

Thorsten Neumann (links) und Axel Ladleif haben sich in der Bonner Ordenswerkstatt umgeschaut. Foto: Denise Brenneis

Mönchengladbach Fast 1500 Männer und Frauen werden das gute Stück nach der Karnevalssession ihr Eigen nennen können: So viele Exemplare seines Ordens hat das Prinzenpaar Axel I. und Niersius Thorsten prägen lassen. Die Arbeit haben sie im Auge behalten.

Kluge Regenten überlassen wenig dem Zufall. So hat es daher auch das Mönchengladbacher Prinzenpaar Axel I. und Thorsten Niersius gehalten, als es um eine Sache ging, die in seiner Karnevalssession nicht fehlen darf: der Orden des Prinzenpaars. Der ist schließlich keine Massenware und wird nicht jedem Angehörigen des närrischen Volkes zuteil. 1500 Stück ist die Auflage, die das Paar prägen ließ. Bis auf wenige Exemplare, die zur Erinnerung und für die Nachwelt aufbewahrt werden, soll das Edel-Metall auch verteilt werden.

Die Gestaltung des Ordens ist eine Gelegenheit, kreativ zu sein und eine individuelle Note zu zeigen. Und darum haben sich die beiden Ordens-Herren schon im Frühjahr 2019 Gedanken über die Gestaltung gemacht. „Mit diesen Ideen ging es dann in die Geburtsstadt von Prinz Niersius Thorsten, nach Bonn“, war vom Prinzenhof zu vernehmen. In der Bundesstadt residiert nämlich die Orden Bley GmbH, in deren Hände die Mönchengladbacher die Ordensproduktion legten.