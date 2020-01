Prozess wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung: : Mann will Investitionsbetrug rächen

Mönchengladbach 25-Jähriger wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung angeklagt.

Was war passiert? Laut Anklage soll ein 25-jähriger Mönchengladbacher am 3. Jnauar 2018 einen Bekannten in dessen Wohnung in Grevenbroich besucht haben. Unter einem Vorwand soll er die Wohnung kurz verlassen und mit dem zweiten Angeklagten, einem 27-Jährigen aus Korschenbroich, sowie einer weiteren, unbekannten Person zurückgekehrt sein. Der Korschenbroicher soll dem Mann eine Pistole an den Kopf gehalten und ihn aufgefordert haben, auf elektronischem Wege Bitcoins zu überweisen. Als dieser sich weigerte, um Hilfe rief und sich zu Boden fallen ließ, sollen die Männer noch auf den Zeugen eingetreten haben, bevor sie aus der Wohnung rannten.