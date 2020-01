Feuer an der Kaiserstraße : Brand in Mönchengladbach - Flammen erfassen vier Häuser

Mönchengladbach Großeinsatz für die Feuerwehr an der Kaiserstraße: Dort hatte sich ein Brand in nur kurzer Zeit auf mehrere Gebäude ausgedehnt. Häuser mussten evakuiert und Bewohner über Drehleitern gerettet werden. Es gab drei Verletzte.

Das Feuer brach am Freitagmittag kurz vor 13 Uhr aus. Passanten waren wenige Sekunden zuvor noch an dem Haus vorbei gegangen und hatten nichts bemerkt. Als sie sich umdrehten, war da plötzlich eine riesige schwarze Rauchwolke über dem Eckhaus am Sittardplatz, wenig später schlugen schon Flammen aus dem Dach. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand in dem Altbau bereits ausgedehnt. Wegen der Rauchentwicklung war für viele Bewohner der Fluchtweg über das Treppenhaus versperrt. Im oberen Bereich war die Treppe komplett weggebrannt. Die Einsatzkräfte retteten mehrere Menschen über Drehleitern.