Keine Verletzten : Brand in Mehrfamilienhaus in Leverkusen - Haus ist unbewohnbar

Brand in Mehrfamilienhaus in Leverkusen - Haus ist unbewohnbar

Leverkusen Bei einem Brand in Leverkusen ist am Sonntagabend ein Haus stark beschädigt worden. Verletzt wurde niemand der Bewohner. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Am Sonntagabend hat es in Leverkusen gebrannt. Gegen 22.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus an der Großen Kirchstraße alarmiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannte ein Balkon im Erdgeschoss. Das Feuer hatte bereits auf die Etage darüber übergegriffen. Nach Angaben der Feuerwehr breitete es sich sehr schnell an der Fassade nach oben aus.