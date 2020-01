VHS-Kurs „Selber machen, statt kaufen“ : Gekörnte Brühe selbstgemacht

Die Teilnehmer des VHS-Kurses „Selber machen, statt kaufen“ präparieren verschiedene Gemüse in der Küche des TaK. Foto: Christian Albustin

Mönchengladbach Sechs neugierige Teilnehmer am VHS-Kurs „Selber machen, statt kaufen“ lernen von Claudia Heinzel, wie sich Produkte mit wenig Aufwand selbst herstellen lassen.

Wer etwas selbst macht, hat die Kontrolle darüber, was drin ist – unter diesem Leitsatz stehen die Rezepte, die Oecotrophologin Claudia Heinzel im Treff am Kapellchen (TaK) präsentiert. An drei Terminen zeigt sie ihren sechs Teilnehmern des VHS-Kurses „Selber machen, statt kaufen“, wie sie mit wenig Aufwand übliche Supermarktprodukte selbst herstellen können. Am ersten Abend gibt es eine Gemüse-Salz-Paste, die den Griff zur fertigen Brühe ablösen soll.

Kursteilnehmer Rainer Bolduan püriert die feingehackten Gemüse. Foto: Christian Albustin

Eine handelsübliche gekörnte Brühe enthält etwa zehn Zutaten. Heinzel lässt ihre Teilnehmer die Inhaltsstoffe vorlesen. Gleich das erste Produkt sorgt mit seinen drei verschiedenen Geschmacksverstärkern für einen Knoten in der Zunge. Wer in der Liste dagegen Gemüse sucht, wird enttäuscht. Die Hauptzutat ist Salz, gefolgt von Geschmacksverstärker oder Zucker.

Die selbstgemachte Gemüse-Paste ist locker ein halbes Jahr haltbar und kann in etwa wie gekaufte Brühe verwendet werden. Foto: Christian Albustin

Salz kommt natürlich auch in die Gemüse-Paste, die an diesem Abend hergestellt wird. Aber in deutlich geringerem Ausmaß, es nimmt nur etwa ein Sechstel der Gesamtmenge ein. „Das Salz konserviert. Das Glas, das ich als Beispiel mitgebracht habe, ist jetzt ein halbes Jahr alt und riecht immer noch ganz intensiv“, erklärt Heinzel und reicht ihre dunkelgrüne Gemüse-Salz-Paste herum. Es riecht intensiv nach Bärlauch.

Heinzel ist seit 34 Jahren Oecotrophologin, studiert hat sie in Mönchengladbach. Nach Abstechern in die Produktentwicklung hat sie sich mit Naturheilkunde vor inzwischen 20 Jahren selbstständig gemacht. In ihrer Praxis gibt sie regelmäßig Seminare zur Verwendung von Wildkräutern und berät ihre Kunden natürlich auch in Fragen der Ernährung.

Kursleiterin und Diplom-Oecotrophologin Claudia Heinzel. Foto: Christian Albustin

Für die Teilnehmer geht es nach der Theorie an das Schnibbeln. Karotten, Paprika, Zwiebeln, eine Petersilienwurzel, Chinakohl und Lauch – die Teilnehmer, fünf Frauen und ein Mann – schälen, schneiden und hacken. „In die Gemüsepaste kann auch das Gemüse, das vielleicht schon ein bisschen welk ist“, erklärt Heinzel. Die Zutaten sollen so fein wie möglich geschnitten werden, am Ende wird das ganze noch püriert und mit Salz versetzt.

Abgefüllt in kleine Gläser kann jeder genug Gemüse-Paste für die nächsten Monate mitnehmen. „Vorsichtig mit dem Teelöffel dosieren, es ist dann doch ganz schön salzig“, rät Heinzel. Die Schalen, Strünke und Abschnitte des Gemüses hat sie parallel in einem Topf mit etwas Wasser ausgekocht, den Sud füllt sie ebenfalls in kleine Flaschen ab. „Den aber bitte zügig verbrauchen“, mahnt sie. Das Produkt ist schließlich nicht mit Salz haltbar gemacht worden.

Der Kurs wird an den nächsten zwei Terminen deutlich anspruchsvoller werden. Dann sollen Gurken eingekocht, Ketchup und rotes sowie grünes Pesto gemacht werden. Über allem steht für Heinzel oft die Frage, wie Zutaten möglichst einfach haltbar gemacht werden können. Im Falle des Ketchups will sie auch zeigen, wie auf Zucker verzichtet werden kann. „Süßen kann ich nämlich auch mit Karotten und Zwiebeln“, verrät sie.