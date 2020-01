Lagebericht erwähnt auch Mönchengladbach : Salafistenszene in NRW wächst weiter

Mönchengladbach Im Bericht des Innenministeriums wird auch die Moschee an der Mittelstraße erwähnt.

Mönchengladbach war über Jahre eine Hochburg des Salafismus. Bekannte Prediger wie Pierre Vogel und Sven Lau traten mehrfach öffentlich auf, provozierten mit nächtlichen Gebeten auf dem Eickener Marktplatz und versuchten, mit dem Verein „Einladung zum Paradies“ eine Islamschule anzusiedeln. Die Pläne wurden damals fallen gelassen. Von Pierre Vogel ist mittlerweile nur noch wenig zu hören. Und der gebürtige Mönchengladbacher Sven Lau nimmt nach seiner Haftstrafe (er wurde wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt) an einem Aussteigerprogramm teil. Dennoch gibt es noch Salafisten in der Stadt und auch sogenannte Gefährder. In NRW ist die Anzahl der bekannten Anhänger extremistisch-salafistischer Szenen in den letzten Jahren stark angestiegen, von 1500 Personen im Jahr 2013 auf 3100 Personen (Stand Oktober 2019). Das geht aus dem zweiten „Lagebild Salafismus“ des Innenministeriums hervor.