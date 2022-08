Festnahme in Mönchengladbach : Polizei stellt Tatverdächtige nach Gaststätten-Einbruch

Mönchengladbach Auf dem Videomaterial aus dem Lokal waren die zwei Täter eindeutig zu erkennen. Und es stellte sich heraus, dass es nicht ihre einzige Straftat an diesem Tag war.

Die Polizei hat am Montagabend zwei Einbrecher vorläufig festgenommen, die zuvor in eine Gaststätte an der Kaiserstraße eingebrochen waren und dort einen dreistelligen Geldbetrag gestohlen hatten. Und wie sich herausstellte, war das nicht ihre einzige Straftat an diesem Tag.