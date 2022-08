Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Männer setzen Bücherschrank in Brand

Mönchengladbach Ein Anwohner hatte gegen 5 Uhr beobachtet, wie sich drei Männer an dem Schrank zu schaffen machten. Kurz darauf sah er dort ein Feuer brennen.

Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen, 20. August, einen Schrank für Bücherspenden an der „Alten Tanke“ an der Sittardstraße/Ecke Kaiserstraße in Eicken in Brand gesetzt.