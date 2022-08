Festnahme in Mönchengladbach : Einbrecher in Untersuchungshaft

Einbrecher in Untersuchungshaft

Festnahme in Mönchengladbach

Die Polizei in Mönchengladbach fasste einen 41-Jährigen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Der Mann war in einen Imbiss eingebrochen und hatte Kleingeld gestohlen. Da er polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist, keinen festen Wohnsitz hat und zur Aufenthaltsermittlungen ausgeschrieben war, nahmen die Polizisten ihn fest.

Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Sonntag, 21. August, um kurz nach Mitternacht einen 41-jähriger Mann festnehmen können, der in einen Imbiss an der Aachener Straße im Stadtteil Westend eingebrochen war.