Täter in Mönchengladbach gefilmt : „Die Einbrecher haben sich sogar am Schampus bedient“

Agron Besiri und seine Kollegin Michelle Böhme und vom Physiopark MG hoffen, dass die Einbrecher gefasst werden. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Zweimal sichten die Täter in einer Nacht Praxisräume an der Waldnieler Straße in Mönchengladbach. Sie stahlen zwar die Überwachungskameras – aber was zurückblieb, wird sie ärgern.

Von Gabi Peters

Als eine Mitarbeiterin vom Physiopark am 16. August, einem Dienstagmorgen, die Praxisräume an der Waldnieler Straße betrat, dachte sie im ersten Moment: „Wie sieht es denn hier aus?“ Der Gedanke, dass jemand nicht aufgeräumt habe, währte nur kurz. Schnell war klar: In der Nacht war in die Praxis eingebrochen worden.

Was die Täter in den Räumen alles machten, konnte sich Geschäftsführer Agron Besiri später auf den Videoaufzeichnungen ansehen. „Die sind ziemlich lange zielgerichtet durch die Räume gegangen und haben alles gesichtet“, sagt Besiri im Gespräch mit unserer Redaktion. Außerdem seien die Täter in der Nacht zweimal hintereinander aufgetaucht. Gestohlen hätten sie vor allem elektronisches Gerät wie iPads und Laptops. Außerdem sei von den Tätern ein Beamer abmontiert worden, den der Geschäftsführer am Vortag noch für einen Vortrag über Schmerzentwicklung gebraucht habe.

„Sie haben aber auch einen Ofen, den wir für die Steinmassage nutzen, geklaut und auch einen Mülleimer – warum aber immer“, berichtet der Physiopark-Geschäftsführer. Und: „Die Einbrecher haben sich sogar an der Theke an unserem Schampus bedient, den wir zur Eröffnung geschenkt bekommen hatten.“

Auch die vier Überwachungskameras, die in der Praxis hängen, wurden laut Besiri gestohlen. „Die Aufzeichnungen sind aber bei uns gespeichert. Die haben wir jetzt komplett an die Kriminalpolizei übergeben“, sagt er. Darauf seien die Täter ziemlich gut zu sehen. „Einer war zuerst komplett vermummt in einer Plastikfolie. Später konnte man ihn und seine Vollglatze sehen. Er war ein etwas molligerer Typ.“

Agron Besiri und sein Team hoffen, dass die Täter anhand der Aufzeichnungen und Spuren geschnappt werden können. Der Einbruch habe die weiteren Pläne der Praxis ziemlich durcheinander geworfen. Durch die fehlenden elektronischen Geräte musste ein Symposium zum Thema Schmerzen mit Fachleuten verschoben werden, und auch bei den geplanten Sportangeboten musste improvisiert werden.