Festnahme in Mönchengladbach : 40-Jähriger muss nach Raubversuch in U-Haft

Update Mönchengladbach Der Mann hatte einer Frau das Handy gestohlen und ihr ins Gesicht geschlagen. Wie sie reagierte und warum der Tatverdächtige jetzt in Haft geht.

An der Stephanstraße in Mönchengladbach ist es am Montagabend zu einem Raubdelikt gekommen. Wie die Polizei berichtete, näherte sich ein Mann einer 28-jährigen Frau von hinten, stahl ihr aus der Handtasche ein Handy und schlug ihr dabei in das Gesicht. Als der Täter fliehen wollte, konnte die Geschädigte ihn so treten, dass er das zuvor erbeutete Mobiltelefon fallen lassen musste. Der Mann setzten daraufhin seine Flucht fort.