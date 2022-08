Wenn Profiklub auf Dorfverein trifft : Die großen Pokalspiele im hiesigen Amateurfußball

Fußball-Niederrheinpokal Am Donnerstag spielt der MSV Duisburg in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen Victoria Mennrath. Es ist nicht das erste Mal, dass ein namhafter Verein im Pokal auf einen Amateurklub aus dem Kreis Mönchengladbach-Viersen trifft. Ein Verein zwang den damaligen Drittligisten KFC Uerdingen sogar in die Verlängerung.

Essen war derweil in den vergangenen Jahren ein häufiger Gegner für Mannschaften aus dem Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen. 2018 war der ehemalige Bundesligist bereits Gast in der „Kull“ bei Victoria Mennrath. Und der damalige Bezirksligist schlug sich wacker: Zur Halbzeit stand es noch 0:0, erst in der 53. Minute erzielte Essen den 1:0-Siegtreffer. Deutlicher war es im Jahr 2013, als Essen im Grenzlandstadion auf den Polizei SV traf. Der PSV war als A-Ligist klarer Außenseiter. Das Ziel: Bloß nicht zweistellig verlieren. Immerhin das gelang am Ende mit der 0:9-Niederlage. 555 Zuschauer kamen zum Spiel. Ein Jahr zuvor besiegte Essen ebenfalls den 1. FC Mönchengladbach im Niederrheinpokal , Endergebnis: 3:1.

Nahe dran an der Sensation war 2018 der ASV Süchteln. In der zweiten Runde empfing der Landesligist den KFC Uerdingen, der gerade in die 3. Liga aufgestiegen war. 1470 Zuschauer lockte die Begegnung – zu viel für den heimischen Sportpark, also musste die Begegnung in die Spielstädte des 1. FC Viersen am Hohen Busch ausweichen. Dort ging der ASV durch Stefan Heinrichs in der 18. Minute gar in Führung, ehe Lucas Musculus in der 74. Minute für Uerdingen den Ausgleich erzielte. Es ging in die Verlängerung, in der der KFC in der 101. Minute dann einen Elfmeter zugesprochen bekam, der aus ASV-Sicht jedoch strittig war. Musculus verwandelte zum 2:1-Siegtreffer.