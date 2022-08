Vom Testspielcharakter bis zur Wiedergutmachung : Mit diesen Ambitionen starten die Teams in den Niederrheinpokal

Willi Kehrberg trifft mit Amern im Niederrheinpokal auf SSVg Vebert. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Niederrheinpokal In dieser Woche findet für die qualifizierten Teams der Region die erste Runde im Niederrheinpokal statt. Viele Trainer freuen sich vor allem über den zusätzlichen Test auf Wettkampfniveau, ein Team möchte die Gelegenheit nutzen, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Nachdem die meisten Ligen bereits in die Saison gestartet sind, rollt in dieser Woche auch der Ball in der ersten Runde des Niederrheinpokals. Den Anfang machen am Dienstag die VSF Amern und die Sportfreunde Neuwerk. Während sich der Landesligist aus Amern mit dem Top-Team der Oberliga, der SSVg Velbert misst, kämpfen die Neuwerker gegen den Oberligisten Cronenberger SC ums Weiterkommen.

„Für uns geht es darum, diesen Test zu nutzen, um unter absoluten Wettkampfbedingungen gut zu stehen, zu verschieben, Akzente zu setzen und mutig zu spielen“, sagte Amerns Trainer Willi Kehrberg. Die Velberter verpassten in der vergangenen Saison knapp den Aufstieg in die Regionalliga, blieben mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen bislang aber bislang unter den eigenen Erwartungen zurück.

Auch in Neuwerk schätzt Sportfreunde-Coach Dony Karaca die Aufgabe realistisch ein: „Wir sind der krasse Außenseiter und müssen einen Riesenaufwand betreiben, um etwas zu erreichen“, so Karaca, der eine Verlängerung oder ein Elfmeterschießen für möglich hält. Verstecken wird sich der Underdog zumindest nicht. „Wir wollen frech aufspielen und uns taktisch gut präsentieren. Vom Papier her ist die Sache klar, trotzdem wollen wir für eine Überraschung sorgen.“ Als einziger Kreisligist nimmt B-Ligist SC Niederkrüchten am Wettbewerb teil und trifft am Mittwochabend auf den TV Jahn-Hiesfeld. Die Hiesfelder treten nach dem freiwilligen Rückzug aus der Oberliga in der aktuellen Spielzeit in der Bezirksliga an. Zu einem reinen Bezirksliga-Duell kommt es zwischen den Mannschaften von TSV Solingen und DJK/VfL Giesenkirchen. In der Liga warten beide Teams noch auf den ersten Saisonpunkt.

Der SC Union Nettetal tritt ebenfalls am Mittwoch bei der klassentieferen Spvgg. Sterkrade-Nord an. Beide Teams standen sich in der vorherigen Saison noch in der Oberliga gegenüber. „Wir wissen, dass Sterkrade nach dem Abstieg ein starker Landesligist ist und wollen gewinnen. Wir sind froh über dieses Spiel, weil wir die Gelegenheit haben, uns in die Erfolgsspur zurückzubringen“, so SCU-Coach Andreas Schwan. Die Nettetaler hatten am Sonntag beim 1:4 gegen die Sportfreunde Baumberg nach zuvor zwei Siegen und einem Remis die erste Niederlage in der Oberliga kassiert.