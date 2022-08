Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 23. August 2022) : Stadt meldet 514 Neuinfektionen für das Wochenende

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach liegt bei 1073. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Stadt und Robert-Koch-Institut geben für Mönchengladbach sinkende Corona-Werte an. Wie sich die Pandemie-Lage in den vergangenen Tagen entwickelt hat.

1424 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 23. August 2022. Am Freitag lag der Wert noch bei 1761 und vor einer Woche (am Dienstag, 16. August) bei 1494.

Über das Wochenende – also für den Zeitraum von Samstag, 20. August, bis Dienstag, 23. August – hat die Stadt 514 neue Corona-Fälle registriert. Am Wochenende davor waren mit 586 Neuinfektionen etwas mehr Fälle übermittelt worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Vitusstadt ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) leicht gesunken. Lag der Wert am Freitag noch bei 438,3, gibt das RKI diesen am Dienstag mit 413,2 an. Der landesweite Durchschnitt wird mit 365,0 und der Bundesschnitt mit 288,5 beziffert. Die Fallzahl gerechnet auf die Einwohner ist in Mönchengladbach somit überdurchschnittlich hoch. Den höchsten Wert in NRW weist allerdings die Stadt Herne (Inzidenz von 753,2) und die niedrigste die Stadt Krefeld (209,8) auf.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Dienstag, 23. August 2022, 11.18 Uhr) vier Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Davon werden drei Patienten invasiv beatmet. Zehn der laut Divi 77 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Das entspricht 13 Prozent. Landesweit sind 12,8 Prozent der Gesamtzahl an Intensivbetten (639 von 5010) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Dienstag tagesaktuell mit 5,32 an. Am Vortag wurde der Wert mit 5,56 angegeben, nachträglich aber auf 6,78 korrigiert – wegen Nachmeldungen. Der bundesweite Schnitt liegt bei 4,59 (Vortag: 4,59 gemeldet, auf 5,54 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 94.185 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 92.416 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 345 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)