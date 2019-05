Stadtarchiv Mönchengladbach : Neue Broschüre über die Textilindustrie in Gladbach

Mönchengladbach Das Stadtarchiv hat ein Heft erhalten, dass sich mit der textilindustriellen Vergangenheit der Stadt auseinandersetzt. Gestaltet wurde diese durch eine Projektgruppe des PariSozial. Im Stadtarchiv ist die Broschüre einsehbar.

Im April 2018 traf sich eine Gruppe interessierter Bürger zum ersten Mal, um auf Spurensuche in der textilindustriellen Vergangenheit von Mönchengladbach zu gehen. Ausgehend und begleitet vom Nachbarschaftsprojekt des Paritätischen wurden Fakten gesammelt, Erinnerungen ausgetauscht und Wissen untereinander vermittelt. Neben zahlreichen Diskussionen über Ursachen und Folgen der geschichtlichen Entwicklung standen die Menschen in der Textilindustrie im Mittelpunkt der regelmäßigen Treffen. Die Gruppe hatte den Wunsch, einige Ergebnisse zu veröffentlichen und konnte nunmehr eine gelungene Broschüre präsentieren. Das Heft befasst sich unter anderem in kurzen Berichten mit der Rolle der Frau in der Textilindustrie, der aufkeimenden Krise und der Rolle der Politik dabei, mit Veränderungen bei den Stoffen, Daten zu Unternehmen, der Webschule und der Entwicklung zwischen 1950 und 2000. Im Vorwort der Broschüre beschreibt Marko Jansen, der Geschäftsführer der PariSozial gGmbH, die Bedeutung der Textilindustrie für Mönchengladbach, die bis in die heutige Zeit Spuren hinterlassen habe. Er wünscht sich, dass die Broschüre Anstoß für Interessierte gibt, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Inspiriert wurden weite Teile der Broschüre durch einen Vortrag von Hans Schürings über die Textilindustrie. Gehalten wurde dieser im April 2018 im Paritätischen Zentrum.