Arbeitgeber widersprechen : Gastro-Gewerkschaft beklagt Tarifflucht

Die Gewerkschaft Nahrung Genuss-Gaststätten kritisiert die Arbeitsbedingungen für die Angestellten in der Branche. Auch Küchenpersonal werde oft nicht nach Tarif bezahlt. Symbolfoto: dpa. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Immer mehr Betriebe halten sich nicht an Tarifverträge, beklagt die Gewerkschaft Nahrung Genuss-Gaststätten. Für die Beschäftigten bedeute das oft weniger Lohn und mehr Arbeit. Der Arbeitgeberverband der Branche widerspricht.

„Schlechtere Bezahlung, längere Arbeitszeiten, weniger Urlaub“ – es ist ein düsteres Bild der Arbeitswelt, das die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in einem Appell an die Arbeitgeber zeichnet. Immer mehr Beschäftigte müssten in Unternehmen ohne tarifvertragliche Bindung arbeiten. Das gelte vor allem für kleine Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten. Nur 26 Prozent aller Betriebe dieses Kalibers in NRW halte sich laut Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) an einen Tarifvertrag. In diese Kategorie dürften auch viele der 751 Gastronomie-Betriebe fallen, die laut Statistischem Landesdienst IT.NRW im Jahr 2017 in Mönchengladbach existierten – mit insgesamt 1747 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Wie viele Mini-Jobber überdies in diesen Betrieben tätig waren, sagt die Statistik nicht.

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sieht das Thema Tarifflucht etwas anders. Laut Andreas Graf, Dehoga-Vorsitzender für Mönchengladbach und Viersen, gehören gut 400 Unternehmen der Gastronomie- und Hotelbranche in der Region diesem Arbeitgeberverband an. „Der Arbeitsminister hat den Tarifvertrag allgemeinverbindlich erklärt, alle müssen sich daran halten“, sagt Graf. Dehoga-Mitgliedsbetriebe täten das auch. Unternehmen, die dem Verband nicht angehörten, könne der Dehoga allerdings nicht kontrollieren. „Auf sie haben wir keinen Zugriff“, sagt Graf. Er gehe davon aus, dass der Prozentsatz der „schwarzen Schafe“ unter diesen gering sei.

Info Das sind die Zahlen für das vergangene Jahr Arbeitnehmer Im nordrhein-westfälischen Gastgewerbe arbeiteten im vergangenen Jahr über 403.000 Beschäftigte und 10.203 Auszubildende. Umsatz Die rund 50.000 Betriebe erwirtschafteten einen Jahresumsatz von rund 16,4 Milliarden Euro.

Freilich: Allgemeinverbindlich für die Branche sind nur der Tarifvertrag für Auszubildende und der Manteltarifvertrag, der Entgelttarifvertrag ist es aber nicht, sagt Thorsten Hellwig, Pressesprecher des Dehoga Nordrhein-Westfalen. Die Vergütungen für Azubis hob der 2018 zwischen NGG und Dehoga ausgehandelte Vertrag an: Um 50 Euro auf 750 Euro pro Monat im ersten Lehrjahr; um 80 Euro auf 880 Euro im zweiten Lehrjahr und um 100 Euro auf 1000 Euro im dritten Lehrjahr. Die Löhne der Beschäftigten stiegen dem 2018 vereinbarten Entgelttarifvertrag zufolge um zunächst 2,9 Prozent und wenige Monate später noch einmal um 2,8 Prozent. Diesen Entgelttarifvertrag vom Bundesarbeitsminister allgemeinverbindlich erklären zu lassen, lehnte der Dehoga jedoch ab. Auf seiner Internetseite betont er: „Heute liegt der Tarifeinstieg im nordrhein-westfälischen Gastgewerbe bei 9,53 Euro, also über dem gesetzlichen Mindestlohn.“

Über den Ausstieg aus Tarifverträgen wird nicht nur in der Gastro-Branche gestritten. Die Gewerkschaft Verdi rief beispielsweise im November vorigen Jahres Beschäftigte der Warenhauskette Real zum Streik auf und warf dem Unternehmen „Tarifflucht aus dem Flächentarifvertrag“ vor. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit beschreibt den allgemeinen und langfristigen Trend so: „In der Gesamtwirtschaft ging der Anteil der Beschäftigten in branchentarifgebundenen Betrieben von 1996 bis 2017 in Westdeutschland um 21, in Ostdeutschland um 22 Prozentpunkte zurück. Und: „Von den Betrieben selbst sind derzeit hochgerechnet noch rund 27 Prozent im Westen und 16 Prozent im Osten durch Branchentarifverträge gebunden. Haus- oder Firmentarifverträge gelten für jeweils zwei Prozent der Betriebe in den alten und neuen Bundesländern. Alle anderen, also etwa 71 Prozent der westdeutschen und 81 Prozent der ostdeutschen Betriebe, sind nicht tarifgebunden.“