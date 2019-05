Reparaturstau in Mönchengladbach : Schulhof in Pesch ist endlich saniert

Schulhof in Pesch ist endlich saniert

Reparaturstau in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mehr als drei Jahre blieb ein großer Teil des Pausenhofs gesperrt. Die Sanierungskosten wurden durch das Programm „Gute Schule 2020“ abgedeckt.

Der Schulhof der Grundschule Pesch an der Charlottenstraße ist so gut wie fertig. Das teilte die Stadt jetzt mit. Vor über drei Jahren war ein großer Teil des Pausenhofs gesperrt worden, weil es Löcher im Boden gab, die gefährliche Stolperfallen waren. Nachdem sich dort 15 Monate nichts tat, wandten sich die Schüler an die Medien: „Bitte helfen Sie uns! Unser Schulhof muss repariert werden.“ Doch es geschah weiterhin nichts.