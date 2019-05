Bündnis für Menschenwürde und Arbeit in Mönchengladbach : Wie die Rente demontiert wurde

Holger Balodis und Dagmar Hühne sprachen über die Altersvorsorge. Foto: arie. Foto: Angela Rietdorf

Mönchengladbach Das Bündnis für Menschenwürde und Arbeit beschäftigt sich mit Altersarmut.

Über 20 Millionen Altersarme werde es in Zukunft geben, wenn die gesetzliche Rentenversicherung nicht gestärkt werde, rechnen die beiden Journalisten Holger Balodis und Dagmar Hühne im Treff am Kapellchen (TaK) den Mitglieder des Bündnisses für Menschenwürde und Arbeit vor. Die beiden sind ausgewiesene Experten auf dem Feld der Altersvorsorge und Autoren so renommierter TV-Magazine wie „plusminus“ und „monitor“. Und sie zeigen auf, wie das Rentensystem in Deutschland in den letzten 30 Jahren unter dem Einfluss neoliberaler Vorstellungen umgekrempelt wurde.

Die Lage vieler Rentner in Deutschland ist schon heute trist. Die Durchschnittsrente lag 2017 bei 866 Euro netto. Bei langjährig Versicherten sah es etwas besser aus: Männer erhielten durchschnittlich 1237 Euro, Frauen kamen auf 724 Euro. Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes liegt die Armutsquote bei Rentnern bei 20 Prozent. Andere Zahlen beziehen die deutlich besser versorgten Pensionäre mit ein. Balodis und Hühne erklären, wie es zu dieser Entwicklung kommt. „Die Politik ist in den 90er Jahren den Wünschen der Arbeitgeberseite und der Finanzindustrie erlegen“, erklärt Balodis. Die Beitragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherung wurden abgesenkt, stattdessen wurde die private Vorsorge in Form der Riesterrente eingeführt. Außerdem sollte als dritte Säule die Betriebsrente gestärkt werden. Gleichzeitig hat die Arbeitsmarktpolitik einen Niedriglohnsektor geschaffen, dessen Beschäftigte privat nicht vorsorgen können.

Das Resultat zeigt sich in der Berechnung der künftigen Altersarmut. „Wenig Lohn führt zu miesen Renten“, sagt Hühne. Die Riesterrente hat in erster Linie der Versicherungsbranche genutzt: Mehr als 16 Millionen Verträge wurden abgeschlossen, 50 Milliarden Euro staatliche Förderung flossen hinein – und die Versicherten erwartet im Schnitt eine Auszahlung von 78 Euro monatlich. Auch die Betriebsrenten entzaubert Balodis. Bei der Entgeltumwandlung zahlen die Arbeitnehmer ein und mindern gleichzeitig ihre Renten- und Versicherungsansprüche. „Die Arbeitgeber müssten mindestens die Hälfte der Beiträge übernehmen.“