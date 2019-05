Mönchengladbach : Sächselnde Eurydike im Hasenkostüm

Probe auf der großen Bühne des Theaters: Hinrich Horstkotte (Mitte) versetzt sich in die Rollen der Akteure und zeigt genau, wie er es gerne hätte. Die Stimmung bei der Probe ist bestens. Foto: Stutte. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Jupiter ist Erich Honecker, Juno seine Frau Margot. Frei nach der Offenbach-Operette „Orpheus in der Unterwelt“ hat Hinrich Horstkotte die Handlung 30 Jahre nach dem Mauerfall ans Ende des DDR-Regimes verlegt. Ein Probenbesuch.

Eurydike, eine echt heiße Biene, wird von dem Imker Aristeus, der sich als Pluto herausstellt, in die Unterwelt mitgenommen. Darüber ist Eurydike extrem froh, weil sie endlich ihren Mann Orpheus los ist. Der berühmte Geiger findet die Trennung auch klasse. Eurydike beginnt ein Verhältnis mit Pluto, und Orpheus umschwärmt seine Schülerin Marquilla. Alle Beteiligten sind total zufrieden und wähnen sich im Glück. Aber da kommt die „Öffentliche Meinung“ ins Spiel. Sie befiehlt Orpheus, sich den Göttern zu stellen und Eurydike aus der Unterwelt zurückzuholen. Weil es die Mythologie verlangt. Auf Einladung von Operndirektor Andreas Wendholz durften wir eine Probe im Theater besuchen.

Leinwände markieren die Trennung zwischen Olymp und Unterwelt. Geprobt wird das Ende der elften und die zwölfte Szene der Operette. Hinrich Horstkotte, der für die Regie und die Kostümausstattung zuständig ist, weist die Akteure von einem Tisch aus an. An dem es ihn nie lange hält. Er erklärt, wie er sich eine Szene vorstellt, springt dann ein ums andere Mal auf, windet sich wieselschnell durch die Schar der Sängerinnen und Sänger, übernimmt die Rolle des Pluto, zeigt Eurydike, in welcher Weise sie sich dem Kuss ihres Geliebten hingeben soll und fordert die Liebesgöttin Venus auf, sich mächtig zu freuen. Er spricht dem Göttervater Jupiter das selten dämliche Sprüchlein vor, das dieser auf Befehl der „Öffentlichen Meinung“ mit kindisch-quäkender Stimme rezitieren soll: „Wir kennen dein Begehr, nun werdet glücklich sehr. Du tust gar sehr sie lieben, drum nimm sie mit nach drüben.“