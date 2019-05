Interview Isabel und Arie van Lent : „Im Tennis habe ich keine Chance mehr gegen sie“

Info

Foto: Georg Amend

Arie van Lent Geboren am 31. August 1970 in Opheusden. Von 1990 bis 2007 war er Fußballprofi und erzielte 92 Tore, davon 54 in 145 Spielen für Borussia zwischen 1999 und 2004. Seit 2013 ist er Trainer bei Borussia, erst in der U19, seit 2015 in der U23.

Isabel van Lent Geboren am 5. November 2009 in Mönchengladbach. Vom Odenkirchener TC wechselte sie vor zwei Jahren zum GHTC, dort spielt sie in dieser Niederrheinliga-Saison zum ersten Mal in der ersten Mannschaft.