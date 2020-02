Prozess nach Jagdunfall in Mönchengladbach : Angeschossener Jagd-Treiber klagt auf 20.000 Euro Schmerzensgeld

Prozess nach Jagdunfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei der Jagd auf einen Fuchs bekam ein Treiber Schrotkugeln in die Beine. Nun verlangt er Schmerzensgeld und eine Schmerzensgeldrente. Das Gericht soll klären, wer auf den 77-Jährigen geschossen hat.

Vor vier Jahren endete eine Fuchsjagd in Kothausen tragisch. Ein heute 77-jähriger Mann bekam eine Schrotladung in die Beine. Er hatte damals als Treiber versucht, einen Fuchs aus einer Strohmiete aufzuschrecken. Als dies gelang, zielten zwei Jäger auf das Tier. Es fielen Schüsse. Statt des Fuchses wurde der Treiber getroffen.

Daraufhin hat der Treiber einen heute 22 Jahre alten Mann, den er für den Schützen hält, auf mindestens 20.000 Euro Schmerzensgeld, eine monatliche Schmerzensgeldrente in Höhe von 200 Euro sowie Schadenersatz für Behandlungskosten verklagt. Bis heute sollen Schrotkugeln in den Beinen des Klägers stecken, die man nicht herausoperieren könne und die sein Gehen einschränken. Beide Seiten trafen sich nun am Donnerstag vor der Zivilkammer des Landgerichts Mönchengladbach.