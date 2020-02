Polizei überwacht aus „Vorsorge“ : Gefahrenlage an Schule in Mönchengladbach

Mönchengladbach Weil in einer Schule eine Drohung an eine Wand geschrieben wurde, überwacht die Polizei derzeit das Berufskolleg Platz der Republik. Der Unterricht läuft normal weiter.

Die Polizei zeigte am Donnerstag vorsorglich Präsenz im Berufskolleg Platz der Republik. Der Grund: In der Schule war eine Drohung an die Wand geschrieben worden. Das Berufskolleg hatte schon am Mittwoch Schüler und Eltern in einem Schreiben informiert, dass für Donnerstag, 6. Februar, eine „Gefahrenlage in der Schule“ angekündigt worden sei. Darüber sei man mit Polizei, schulpsychologischem Dienst und Bezirksregierung im Gespräch. Die Polizei schließe zu nahezu 100 Prozent ein gefährdendes Ereignis aus, werde aber in der Schule und im Umfeld präsent sein.