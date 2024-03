Hegering Hückeswagen Strengeres Waffengesetz stellt Jäger vor Probleme

Zum Schutz der Rehkitze trug im vergangenen Jagdjahr die 2021 angeschaffte Drohne des Hegerings bei. Durch die Rettungsflüge konnten 29 Kitze aufgespürt und vor den Mähmaschinen gerettet werden. Zu den Veranstaltungen des Hegerings zählten die Teilnahme an der Müll-Sammelaktion, der Aufforstungsaktion in Kleinhöhfeld, die Teilerneuerung der Lehrpfadtafeln an der Wupper-Vorsperre sowie ein Kursus „Erste Hilfe am Hund“. Laut Statistik lebt in jedem zweiten Jägerhaushalt ein Hund, wie Annalena Gaßmann, Obfrau für das Hundewesen, berichtete. „Nur mit gut ausgebildeten Hunden ist eine tierschutzgeeignete Jagd möglich“, appellierte sie an die Jägerschaft.