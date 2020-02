DRK-Sitzung in Mönchengladbach : Hardterbroicher Jecke feiern mit körperlich Behinderten

DRK-Sitzung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die DRK-Sitzung in Hardterbroich ist seit 29 Jahren eine Institution im Karneval. Die KG „Alles onger eene Hoot“ feierte am Sonntag mit den Bewohnern des DRK-Heims eine bunte Sitzung.

Fahim Aziz Safi ist seit 32 Jahren im DRK-Haus „am Volksgarten“ tätig. Mittlerweile ist er Einrichtungsleiter. Den Tagesablauf der Bewohner kennt er also nur zu gut – und der sieht häufig trist aus. Gerade, wenn die ganze Stadt feiert und sie nur aus der Ferne zuschauen können. Aufgrund der körperlichen Behinderung, die bei allen Bewohnern vorliegt, können viele von ihnen nämlich nicht allein das Haus verlassen, vom Besuchen von Veranstaltungen wie dem Straßenkarneval ganz zu schweigen. „Es sollen aber alle am jeckischen Treiben teilhaben können“, dachte sich die Karnevalsgesellschaft „Alles onger ene Hoot“.

Vor 29 Jahren entstand so die Idee zur DRK-Sitzung. Heute kommen Hunderte Gäste ins Haus. Am Es ist keine lange Sitzung mit ausschweifendem Programm. Stattdessen wird für etwa drei Stunden in gemütlicher und familiärer Atmosphäre gemeinsam gefeiert. „Programmpunkte von mehr als zehn Minuten wären für die Bewohner schlichtweg zu anstrengend“, erklärt Safi. „Sie können nicht einfach aufstehen, um sich etwas zu trinken zu holen oder sich eine Pause zu gönnen.“