Polizei- und Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Unfall mit drei Verletzten auf der A 52

Die Feuerwehr ist am Donnerstag, 4. April, kurz vor 13 Uhr zu einem Verkehrsunfal auf der A 52 gerufen worden. Nach den ersten Meldungen sollten mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen und eine Person sollte in einem Kleintransporter eingeklemmt worden sein. Als die Rettungskräfte am Einsatzort, kurz hinter der Raststätte Cloerbruch, ankamen, wurde der eingeklemmte Fahrer des Kleintransporters vorbildlich von Ersthelfern betreut. Die Insassen eines zweiten Fahrzeugs (drei Personen und zwei Hunde) hatten ihr Auto bereits verlassen. Die Wehr befreite den Fahrer aus seinem Kleintransporter. Er wurde im Anschluss notfallmedizinisch versorgt. Alle Personen wurden von einer Notärztin gesichtet. Drei Menschen kamen ins Krankenhaus, ein verletzter Hund in eine Tierklinik. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte die Polizei an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Bereits um 9.50 Uhr hatte es auf der A 52 einen Unfall gegeben.