Angriff vor Schule in Mönchengladbach : Richter schickt Messerstecher in U-Haft

Mönchengladbach Der Vorwurf des versuchten Tötungsdeliktes ließ sich nach den bisherigen Ermittlungen nicht aufrechterhalten. Jetzt wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nach der Messerstecherei am Berufskolleg Volksgarten in Mönchengladbach, bei der zwei 17-Jährige schwer verletzt wurden, hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen beim Amtsgericht einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt. Der Richter schickte den mutmaßlichen Angreifer in Untersuchungshaft.