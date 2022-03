Osterferienprogramm für Kinder : Für Höhlenforscher, Überflieger und Traumfänger

Schloss Rheydt lädt zum Osterferienprogramm. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Abtauchen in alte Geschützkammern oder an Originalschauplätzen einer Kinderbuchserie auf Spurensuche gehen – im Schloss Rheydt ist das möglich.

Noch nichts vor in den Osterferien? Das Schloss Rheydt bietet ein abwechslungsreiches Programm für Kinder an, für das man sich jetzt schon unter 02166 9289019 oder per E-Mail unter info@schlossrheydt.de anmelden kann.

Tierisches Museum – Der Natur auf der Spur In Schloss Rheydt und Umgebung wimmelt es nur so von kleinen und großen Tieren. Gemeinsam werden Kinder ab sechs Jahren die exotischen, heimischen, echten und gezeichneten Tiere im Schloss, Garten und Museum entdecken. Neben spannenden Rätseln warten lustige Bastelarbeiten auf die Kinder. Die Entdeckungstour startet Dienstag, 12. April, um 15 Uhr und geht bis 17.30 Uhr. Kinder ab vier Jahren können Mittwoch, 13. April, 10 bis 12.30 Uhr teilnehmen. Preis: zwölf Euro pro Kind.

Schloss Rheydt von oben – Kleine Höhenflieger Viele verschiedene Vögel nennen Schloss Rheydt ihr zu Hause. In diesem Workshop erhalten Kinder ab sechs Jahren die Gelegenheit, das Schloss aus der Sicht eines Vogels zu sehen. Hierfür steht ein originalgetreues Modell des Schlosses zur Verfügung. Nach einem „Rundflug“ um das Schloss bekommen sie die Gelegenheit, mit gesammelten Materialien Papierflieger zu basteln. Am Dienstag, 19. April, 10 bis 13 Uhr können die Kinder den Blick von oben einnehmen. Preis: zwölf Euro pro Kind.

Algenspaghetti-Rallye – Schlossgeschichte(n) zum Anfassen Die Fotorallye führt Kinder ab sechs Jahren auf Spurensuche auf dem Schlossgelände. Neben den Originalschauplätzen der Kinderbuchserie „Algenspaghetti – Paul und Arthur auf Schloss Rheydt“ warten die Geschichte des Schlosses Rheydt und der Schatz des schwarzen Ritters Johann auf die Teilnehmer. Am Ende der Rallye können die Mädchen und Jungen mit auf dem Gelände gefundenen Federn eine eigene Schlossgeschichte verfassen. Die Rallye startet am Mittwoch, 20. April, um 15 Uhr. Ende ist gegen 18 Uhr. Preis: zwölf Euro pro Kind.

Schloss Rheydt von unten – Kleine Höhlenforscher Zusammen erkunden die Kinder ab sechs Jahren die Geschützkammern, Kasematten und den Keller des Herrenhauses. Sie begeben sich in die Forscherperspektive und werden zu richtigen Höhlenforschern. Gemeinsam suchen sie nach den Höhlen der Tiere des Schlossgeländes und vielleicht entdeckt man mit etwas Phantasie auch das Wassergespenst Arthur. Im Anschluss können die Kinder eine Collage aus gesammelten Materialien basteln. Die Höhlenforscher sind am Donnerstag, 21. April, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr unterwegs. Preis: 15 Euro pro Kind.

Träume fangen Aus gemeinsam gesammelten Materialien können die Kinder im Alter von acht bis elf Jahren in diesem Workshop ihre eigenen Traumfänger basteln. Blätter, Stöcke und sogar Pfauenfedern stehen zur Verfügung. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das Angebot gibt es am Donnerstag, 21. April, von 10 bis 13 Uhr, und am Freitag, 22. April, von 10 bis 13 Uhr. Preis: 24 Euro pro Kind.

Eine Programmübersicht gibt es unter www.schlossrheydt.de/osterferienkurs-3/

